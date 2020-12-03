—"За 4 игры не смогли ни разу выиграть, мертвые ампутанты, которые просто не могут играть в футбол, вы убиваете своей игрой всех болельщиков", — написал разгневанный фанат.

—"Не, ну мультик реально нормальный был", — вспомнил болельщик то, как "Зенит" анонсировал свое выступление.

—"Выпусти 11 вратарей, они и им проиграют", — уверен болельщик с ником artem559.

—"Самая страшная группа и самый лучший сезон. Спасибо, парни, за все. Теперь болеем за Краснодар. В Питере нет команды, которая умеет играть в футбол", — иронично заметил комментатор.

—"Залегли на дно в Брюгге. Хотя нет, "Зенит" его пробил", — написал пользователь iliaromanov.

—"Сережа, пора обратно в Уфу", — обратился к главному тренеру команды фанат.

—"Радуемся перекладине Сутормина как выходу из группы? Дожили", — прокомментировал пост stas_white_78.