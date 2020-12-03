«Это дно»: болельщики разнесли «Зенит» 

Поражение от бельгтйского «Брюгге» поставило крест на надеждах петербургского «Зенита» выйти из группы в Лиге чемпионов, сообщает «Царьград». Разъяренные фанаты признали, что несмотря на огромный бюджет клуб показывает «постыдную» игру, и посоветовали руководству команды сменить тренера.
По итогам пяти матчей в Лиге чемпионов «Зенит» набрал всего одно очко. Последнее поражение россиянам нанес «Брюгге». Петербургский клуб на выезде не устоял под натиском лучшего клуба «Бельгии», пропустив в свои ворота три безответных мяча. Проигрыш уже гарантированно закрыл для петербуржцев дверь в стадию плей-офф в этом сезоне. Перед последней игрой с лидером группы немецкой «Боруссией» «Зенит» находится в самом низу турнирной таблицы.
«Дно», — констатирую болельщики в соцсетях.
Журналисты собрали немало нелестных высказываний, которые адресованы лучшему футбольному клубу России. Фанаты, разочарованные игрой бело-голубых, называют сложившуюся ситуацию не иначе как «стыд». Многие добавляют, что стыдиться приходиться за народные деньги, поскольку ежегодно на содержание футболистов выделяются суммы, сравнимые с «бюджетом какого-нибудь города». Причину поражений «Зенита» болельщики склонны искать в главном тренере команды Сергее Семаке. Фанаты уверены, что наставника надо менять.
Ранее, как сообщал «Рамблер», фанаты раскритиковали провал сборной России по футболу в игре против Сербии. Матч закончился со счетом 5:0. В частности, многие связали два проигрыша национальной команды с отсутствием в составе нападающего Артема Дзюбы, которого отстранили на несколько матчей из-за секс-скандала. Фанаты футбола отметили, что видео с мастурбацией спортсмена «приличней, чем игра сборной России», что «без Дзюбы как без рук», а также посоветовали главному тренеру сборной Станиславу Черчесову уйти в отставку.