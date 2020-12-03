«Это дно»: болельщики разнесли «Зенит» 

Поражение от бельгтйского «Брюгге» поставило крест на надеждах петербургского «Зенита» выйти из группы в Лиге чемпионов, сообщает «Царьград». Разъяренные фанаты признали, что несмотря на огромный бюджет клуб показывает «постыдную» игру, и посоветовали руководству команды сменить тренера.

По итогам пяти матчей в Лиге чемпионов «Зенит» набрал всего одно очко. Последнее поражение россиянам нанес «Брюгге». Петербургский клуб на выезде не устоял под натиском лучшего клуба «Бельгии», пропустив в свои ворота три безответных мяча. Проигрыш уже гарантированно закрыл для петербуржцев дверь в стадию плей-офф в этом сезоне. Перед последней игрой с лидером группы немецкой «Боруссией» «Зенит» находится в самом низу турнирной таблицы.

«Дно», — констатирую болельщики в соцсетях.

Журналисты собрали немало нелестных высказываний, которые адресованы лучшему футбольному клубу России. Фанаты, разочарованные игрой бело-голубых, называют сложившуюся ситуацию не иначе как «стыд». Многие добавляют, что стыдиться приходиться за народные деньги, поскольку ежегодно на содержание футболистов выделяются суммы, сравнимые с «бюджетом какого-нибудь города». Причину поражений «Зенита» болельщики склонны искать в главном тренере команды Сергее Семаке . Фанаты уверены, что наставника надо менять.