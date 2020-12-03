Мората стал третьим испанцем по голам в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», отметился голом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо»

Встреча прошла накануне, 2 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Мората провёл на поле весь матч, а на 66-й минуте, когда бьянконери уже добились преимущества в два мяча, довёл счёт до разгромного.