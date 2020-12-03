Политика и концепция развития нынешнего клуба исчерпала себя и подчеркнула, что это путь в никуда. Тренер говорит, что нужны еще три человека. И что, они будут играть так же, как Дриусси, Азмун и Малком? Но это же команда! Должна быть структура, организация игры. Придут новые легионеры, но во что они будут играть? Что сегодня объединяло игроков «Зенита» на поле? Игры ведь нет. А когда мне говорят о чемпионских званиях, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате. Вот и все», — цитирует Бышовца «Спорт Уикэнд».