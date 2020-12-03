Назван «Джентльмен года» в российском футболе 

Футболист вместе с капитаном «Спартака» Георгием Джикией и полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном оказался в тройке финалистов после первого этапа голосования, проводившегося среди болельщиков. На втором этапе победителя выбирало специально приглашенное жюри. Специалисты отдали предпочтение Фернандесу.

В нынешнем сезоне защитник ЦСКА провел в составе армейцев 14 матчей во всех турнирах. 30-летний футболист отметился одной голевой передачей.

Премия «Джентльмен года» вручается выступающим в российском чемпионате футболистам с 1994-го. Основными критериями для определения победителя являются положение претендента в команде, его отношение к соперникам и арбитрам, а также к болельщикам и журналистам. «Джентльмену года» презентуется смокинг и дружеский шарж.