Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счетом 3:0.
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о результате игры, передает «Матч ТВ».
По мнению Ловчева, то, что происходит с «Зенитом» — это внутреннее состояние после побед. Бывший игрок отмечает, что вина тренера в результатах команды есть, но виноваты также и игроки, и руководители.
«На наших глазах разваливается команда. Сильную команду не сломит никакой эпизод или судья», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал первую в истории победу на групповом этапе ЛЧ.