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Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Брюгге и завершилась со счетом 3:0.

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о результате игры, передает «Матч ТВ».

По мнению Ловчева, то, что происходит с «Зенитом» — это внутреннее состояние после побед. Бывший игрок отмечает, что вина тренера в результатах команды есть, но виноваты также и игроки, и руководители.

«На наших глазах разваливается команда. Сильную команду не сломит никакой эпизод или судья», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал первую в истории победу на групповом этапе ЛЧ.