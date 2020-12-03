Игроки «Тамбова» будут бойкотировать матч со «Спартаком»

«Играть мы будем в любом случае. Руководство области на связь так и не вышло, так что те ребята, которые были у нас в том сезоне, будут бойкотировать эту игру. А так у нас, в принципе, набирается нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не выйдут», — приводит слова Худякова ТАСС.