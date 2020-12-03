Я с большой симпатией отношусь к Семаку, как к профессионалу. Он уже имеет много побед, но здесь вопрос даже не в результате. Когда ты видишь на поле такое безразличие — встает вопрос, а все ли нормально в команде? За это отвечает главный тренер. Налицо, что внутри команды не все в порядке. Это недоработка Семака в том числе. Надо наладить порядок. Если дальше так будет продолжаться, нужна смена тренера. При таком положении вещей команда не может добиваться результатов и нормально существовать», — цитирует Герасимца Euro-football.ru.