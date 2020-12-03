«Настолько безвольно и безропотно отдавать игру для меня очень удивительно и неожиданно. При любом течении игры надо сражаться до конца. Я не увидел в этом «Брюгге» ничего особенного. Это команда, которая уступает «Зениту» в классе, в бюджете, в уровне игроков, и вдруг «Зенит» проигрывает 0:3, когда ничего этого не предвещало. Не проявили характер, командный дух. Так безвольно проиграть… Это удивляет.
Задача тренера — найти нужные слова и подготовить футболистов к игре. Если этого нет, и игроки просто отбывают номер, значит, не все в порядке внутри команды. Я вообще не понимаю, какая нужна мотивация футболисту, который выходит в футболке «Зенита» на матч Лиги чемпионов? Это же вершина карьеры. Когда вчера смотрел на Дриусси, Малкома, Азмуна, встает вопрос: к чему потрачены миллионы? Чтобы смотреть на это равнодушие? Очень неприятное зрелище мы вчера увидели.
Я с большой симпатией отношусь к Семаку, как к профессионалу. Он уже имеет много побед, но здесь вопрос даже не в результате. Когда ты видишь на поле такое безразличие — встает вопрос, а все ли нормально в команде? За это отвечает главный тренер. Налицо, что внутри команды не все в порядке. Это недоработка Семака в том числе. Надо наладить порядок. Если дальше так будет продолжаться, нужна смена тренера. При таком положении вещей команда не может добиваться результатов и нормально существовать», — цитирует Герасимца Euro-football.ru.