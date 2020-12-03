Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»
«Глубже!» Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
27 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 1
Леванте Леванте
27 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
5 3
Вердер Вердер
27 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Зенит Зенит
Химки
Химки
1 0
Краснодар Краснодар
Ахмат
Ахмат
0 0
Локомотив М Локомотив М
28 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
1 1
Кадис Кадис
Валенсия
Валенсия
0 1
Атлетико М Атлетико М
Уэска
Уэска
0 1
Севилья Севилья
28 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Фрайбург Фрайбург
Унион
Унион
3 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Штутгарт
Штутгарт
1 3
Бавария Бавария
28 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Сити
5 0
Бёрнли Бёрнли
Эвертон
Эвертон
0 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
29 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 0
Сочи Сочи
Уфа
Уфа
4 0
Тамбов Тамбов
Рубин
Рубин
1 0
ЦСКА ЦСКА
29 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
4 0
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта
Сельта
3 1
Гранада Гранада
29 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Байер
Байер
0 0
Герта Герта
Майнц
Майнц
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
29 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
0 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
1 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
30 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
0 2
Эйбар Эйбар
30 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
1 2
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
4 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Сельта Сельта
4 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
22:30
Унион Унион
4 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
16:30
Тамбов Тамбов
Краснодар
Краснодар
19:00
Ротор Ротор
5 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Хетафе Хетафе
Севилья
Севилья
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Атлетико М
Атлетико М
20:30
Вальядолид Вальядолид
5 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Кёльн
Кёльн
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
5 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
15:30
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Фулхэм Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
20:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
6 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ростов
Ростов
14:00
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
16:30
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Химки Химки
6 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
16:00
Уэска Уэска
Осасуна
Осасуна
18:15
Бетис Бетис
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Эльче Эльче
6 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Байер Байер
6 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Арсенал Арсенал
7 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:00
Ахмат Ахмат
7 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
7 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Саутгемптон Саутгемптон

«Русские футболисты совершенно не готовы к еврокубкам» 

Sport24 7 часов назад
ЦСКА лидирует в чемпионате России (вместе с «Зенитом» и «Спартаком»), но проваливается в еврокубках: в Лиге Европы все еще 0 побед, а также 3 ничьих и 1 поражение — в Роттердаме. Перед матчем с «Вольфбергом» Sport24 поговорил с голландским обозревателем Voetbalzone и англоязычного сайта о российском футболе RussianFootballNews.com Гисом Фрериксом. Он рассказал, почему до сих пор не заиграл Эджуке (Фрерикс хорошо знает его по выступлению в Голландии), кто из состава ЦСКА может уехать в Европу и виноват ли Гончаренко в еврокубковых неудачах (спойлер: нет).
— ЦСКА — лидер чемпионата России, но с такой манерой игры и уровнем, которого сейчас достиг клуб, российский футбол должен быть очень обеспокоен, — уверен Фрерикс. — Например, я считаю ЦСКА командой, сопоставимой с тем же «Фейеноордом». Но поражение в Роттердаме лично меня не удивило: ЦСКА играл апатично и бессильно.
— Как вам Эджуке?
— Он очень капризный футболист, который, наверное, никогда не потеряет эту неустойчивость. Когда ЦСКА предложил за него 12 миллионов евро, все в Голландии были очень удивлены. Эджуке — веселый парень, но в том-то и дело, что он больше похож на уличного игрока. Он из тех футболистов, которые время от времени развлекают публику неповторимым дриблингом, но также вызывают большое раздражение своим изменчивым, непредсказуемым и эгоистичным стилем игры.
Sport24
— Вам не кажется, что в ЦСКА он выглядит очень средне?
— Мне кажется, что нет. В конце концов, этот вопрос говорит о том, что вы ожидаете от него большего, но я этого не делаю. Его нынешний уровень не должен удивлять всех, кто видел игру Эджуке в чемпионате Голландии, и уж тем более скаутов ЦСКА. Эджуке будет забивать голы и отдавать голевые передачи за ЦСКА, и он, вероятно, улучшит свои качества, но я не думаю, что ЦСКА получит от него финансовую прибыль.
— Верите ли вы, исходя из увиденного во встречах ЦСКА с «Фейеноордом», что европейские клубы реально предлагали за Влашича 35 миллионов евро? Заслуживает ли он таких денег?
— Никогда не стоит судить футболиста по отдельным матчам. Влашич хорошо проявил себя в ЦСКА и, возможно, является лучшим по качеству футболистом России. Также в играх с «Фейеноордом» Влашич был единственным, кто серьезно угрожал обороне и усложнял игру своими подходами. Никола вместе с Зайнутдиновым оказался единственным, кто приблизился к своему нормальному уровню.
Sport24
— А что касается его стоимости?
— Предложение в 35 миллионов евро за Влашича меня не удивляет. Ему всего 23 года, и он играет очень зрело. У него все еще есть действующий контракт, но я думаю, что Николе нет особого смысла отрабатывать его до конца, когда ЦСКА окружает его такими посредственными футболистами.
— У ЦСКА есть шансы на плей-офф в Лиге Европы?
— ЦСКА без проблем продолжит биться за топ-места в чемпионата России. Но для европейского уровня команда слишком слаба. Кстати, Гончаренко, на мой взгляд, особо нельзя винить в этом. Он обременен посредственным материалом, и когда ты на первом месте в Премьер-лиге с таким составом — это уже потрясающее достижение.
— В чем тогда причина?
— Я заметил, что в России есть тенденция насмехаться над менталитетом своих футболистов. Но давайте посмотрим правде в глаза: ЦСКА и весь российский чемпионат сильно просели в качестве. Такие игроки как Обляков, Марадишвили и Дивеев являются устойчивым костяком ЦСКА и неплохо развиваются. Но ЦСКА должен быть обеспокоен тем, что игроки такого уровня являются опорой команды.
Sport24
— Кого из нынешнего состава ЦСКА вы видите в Европе?
— Единственные игроки, которые могли бы стать серьезным подкреплением для европейского середняка — это Марио Фернандес и Влашич. И этого слишком мало. Русские футболисты ЦСКА пока еще, на мой взгляд, совершенно не готовы для европейской лиги.
— Российские клубы не могут выиграть ни одного матча за 17 игр в еврокубках. Это показатель низкого уровня чемпионата России?
— Абсолютно. Российская премьер-лига стоит на месте, и ведущие клубы либо теряют привлекательность, либо просто недостаточно изобретательны в своей трансферной политике, чтобы серьезно укрепить свои команды. Пока это не изменится, российским клубам нечего делать в еврокубках.
Sport24: последние новости
«К чему потрачены миллионы? Чтобы смотреть на это равнодушие?» Герасимец — о крупном поражении «Зенита» «К чему потрачены миллионы? Чтобы смотреть на это равнодушие?» Герасимец — о крупном поражении «Зенита» Пеле — Марадоне: «Твой уход не позволил мне сказать тебе это, поэтому просто напишу: «Я люблю тебя, Диего» Пеле — Марадоне: «Твой уход не позволил мне сказать тебе это, поэтому просто напишу: «Я люблю тебя, Диего» Бышовец: «Политика и концепция развития «Зенита» исчерпала себя. Это путь в никуда» Бышовец: «Политика и концепция развития «Зенита» исчерпала себя. Это путь в никуда»
Комментарии 7
Футбол , Видео , Марио Фернандес , Спартак , Зенит , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть