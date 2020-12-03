ЦСКА лидирует в чемпионате России (вместе с «Зенитом» «Спартаком» ), но проваливается в еврокубках: в Лиге Европы все еще 0 побед, а также 3 ничьих и 1 поражение — в Роттердаме. Перед матчем с «Вольфбергом» Sport24 поговорил с голландским обозревателем Voetbalzone и англоязычного сайта о российском футболе RussianFootballNews.com Гисом Фрериксом. Он рассказал, почему до сих пор не заиграл Эджуке (Фрерикс хорошо знает его по выступлению в Голландии), кто из состава ЦСКА может уехать в Европу и виноват ли Гончаренко в еврокубковых неудачах (спойлер: нет).

— ЦСКА — лидер чемпионата России, но с такой манерой игры и уровнем, которого сейчас достиг клуб, российский футбол должен быть очень обеспокоен, — уверен Фрерикс. — Например, я считаю ЦСКА командой, сопоставимой с тем же «Фейеноордом». Но поражение в Роттердаме лично меня не удивило: ЦСКА играл апатично и бессильно.

— Как вам Эджуке?

— Он очень капризный футболист, который, наверное, никогда не потеряет эту неустойчивость. Когда ЦСКА предложил за него 12 миллионов евро, все в Голландии были очень удивлены. Эджуке — веселый парень, но в том-то и дело, что он больше похож на уличного игрока. Он из тех футболистов, которые время от времени развлекают публику неповторимым дриблингом, но также вызывают большое раздражение своим изменчивым, непредсказуемым и эгоистичным стилем игры.

Sport24

— Вам не кажется, что в ЦСКА он выглядит очень средне?

— Мне кажется, что нет. В конце концов, этот вопрос говорит о том, что вы ожидаете от него большего, но я этого не делаю. Его нынешний уровень не должен удивлять всех, кто видел игру Эджуке в чемпионате Голландии, и уж тем более скаутов ЦСКА. Эджуке будет забивать голы и отдавать голевые передачи за ЦСКА, и он, вероятно, улучшит свои качества, но я не думаю, что ЦСКА получит от него финансовую прибыль.

— Верите ли вы, исходя из увиденного во встречах ЦСКА с «Фейеноордом», что европейские клубы реально предлагали за Влашича 35 миллионов евро? Заслуживает ли он таких денег?

— Никогда не стоит судить футболиста по отдельным матчам. Влашич хорошо проявил себя в ЦСКА и, возможно, является лучшим по качеству футболистом России. Также в играх с «Фейеноордом» Влашич был единственным, кто серьезно угрожал обороне и усложнял игру своими подходами. Никола вместе с Зайнутдиновым оказался единственным, кто приблизился к своему нормальному уровню.

Sport24

— А что касается его стоимости?

— Предложение в 35 миллионов евро за Влашича меня не удивляет. Ему всего 23 года, и он играет очень зрело. У него все еще есть действующий контракт, но я думаю, что Николе нет особого смысла отрабатывать его до конца, когда ЦСКА окружает его такими посредственными футболистами.

— У ЦСКА есть шансы на плей-офф в Лиге Европы?

— ЦСКА без проблем продолжит биться за топ-места в чемпионата России. Но для европейского уровня команда слишком слаба. Кстати, Гончаренко, на мой взгляд, особо нельзя винить в этом. Он обременен посредственным материалом, и когда ты на первом месте в Премьер-лиге с таким составом — это уже потрясающее достижение.

— В чем тогда причина?

— Я заметил, что в России есть тенденция насмехаться над менталитетом своих футболистов. Но давайте посмотрим правде в глаза: ЦСКА и весь российский чемпионат сильно просели в качестве. Такие игроки как Обляков, Марадишвили и Дивеев являются устойчивым костяком ЦСКА и неплохо развиваются. Но ЦСКА должен быть обеспокоен тем, что игроки такого уровня являются опорой команды.

Sport24

— Кого из нынешнего состава ЦСКА вы видите в Европе?

— Единственные игроки, которые могли бы стать серьезным подкреплением для европейского середняка — это Марио Фернандес и Влашич. И этого слишком мало. Русские футболисты ЦСКА пока еще, на мой взгляд, совершенно не готовы для европейской лиги.

— Российские клубы не могут выиграть ни одного матча за 17 игр в еврокубках. Это показатель низкого уровня чемпионата России?

— Абсолютно. Российская премьер-лига стоит на месте, и ведущие клубы либо теряют привлекательность, либо просто недостаточно изобретательны в своей трансферной политике, чтобы серьезно укрепить свои команды. Пока это не изменится, российским клубам нечего делать в еврокубках.