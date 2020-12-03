Данни: Без Дзюбы у «Зенита» не клеится

«Зениту» в матче 5-го тура группы F Лиги чемпионов против «Брюгге» не хватило нападающего Артема Дзюбы, заявил Sportbox бывший полузащитник петербургской команды (2008 — 2017) Мигель Данни

32-летний Дзюба пропустил матч из-за повреждения.

— Чего «Зениту» не хватило в этом матче? В первую очередь — не чего, а кого. Дзюбы! Я с большим уважением отношусь к этому футболисту и считаю, что его точно недоставало моим бывшим одноклубникам. Без Дзюбы уже не в первый раз у «Зенита» игра не клеится.

Положительные моменты? Да, в «Зените» есть молодые перспективные ребята. За ними будущее клуба. Я имею в виду Мусаева, Данилу Шамкина, которого помню еще совсем мальчишкой. Он уже тогда выделялся своими игровыми качествами, а прошлом сезоне стал чемпионом России в составе «Зенита». Не сомневаюсь, что Шамкин вырастет в большого игрока, — сказал Данни.

«Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, проиграв «Брюгге». Команда набрала очко и занимает последнее место в группе.

Положение команд:

1. «Боруссия» Д — 10; 2. «Лацио» — 9; 3. «Брюгге» –7; 4. «Зенит» — 1.

В текущем сезоне Дзюба провел 19 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.