Футболисты «Реала» требуют увольнения Зидана

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Группа футболистов испанского клуба «Реал Мадрид» выступает за увольнение главного тренера команды Зинедина Зидана . Между футболистами намечается раскол.

Стоит отметить, что одни футболисты считают, что Зидану необходимо позволить исправить турнирную ситуацию в Лиге чемпионов, а другие хотят расстаться с французским специалистом.

Сообщается, что после поражения от украинского футбольного клуба «Шахтер» несколько молодых игроков основного состава высказали мнение, что главный тренер должен покинуть пост прямо сейчас.

Однако старожилы клуба полагают, что Зидан сможет полностью исправить трудную ситуацию.