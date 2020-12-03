Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером в России 

Спортивный журналист Василий Уткин признался, что считает Мурада Мусаева лучшим тренером года в России.
По мнению Уткина, тренер "Краснодара" лучше других проявил себя в еврокубках.
"В среду мы смогли представить, кто является тренером года в России. Безусловно, это Мусаев. Кто-то еще показывал достижения на международном уровне? Нет. Можете сказать, что "Краснодар" всего лишь вышел в плей-офф Лиги Европы. Но не стоит забывать, что эта команда — дебютант Лиги чемпионов. Клуб из Краснодара показал лучший результат среди всех российских команд", — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу "Футбольный клуб".
"Наши клубы часто проходят квалификацию Лиги чемпионов? Международный результат в этом году показал только "Краснодар" и только Мусаев. Когда я записываю это видео, то шансы еще есть и у ЦСКА. Но у армейцев бывали и лучшие времена", — добавил журналист.
В среду "Краснодар" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов победил французский "Ренн" со счетом 1:0 и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы. Российский клуб впервые в истории участвует в групповой стадии Лиги чемпионов, а победа над французами стала первой для команды на этом этапе.