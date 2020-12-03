Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером в России 

"В среду мы смогли представить, кто является тренером года в России. Безусловно, это Мусаев. Кто-то еще показывал достижения на международном уровне? Нет. Можете сказать, что "Краснодар" всего лишь вышел в плей-офф Лиги Европы. Но не стоит забывать, что эта команда — дебютант Лиги чемпионов. Клуб из Краснодара показал лучший результат среди всех российских команд", — рассказал Уткин в выпуске своего YouTube-шоу "Футбольный клуб".