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ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в Лиге Европы

RT на русскомиещё 21
1 час назад
Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
ЦСКА проиграл в Лиге Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Вольфсбергу» принёс гол Дарио Визингера, отличившегося на 22-й минуте.
В заключительном, шестом туре ЦСКА на выезде сыграет с загребским «Динамо», а «Вольфсберг» на своём поле примет нидерландский «Фейеноорд».
Ранее Жозе Моуриньо признался, что недоволен попаданием клубов из Лиги чемпионов в Лигу Европы.
Футбол,Жозе Моуриньо,ЦСКА,Динамо,УЕФА,
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