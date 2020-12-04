«Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают. Зачем вот так делать? Неужели непонятно — людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают… Неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж, предательство просто какое-то», — написал Геркус в своём телеграм-канале.