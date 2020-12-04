Все новости на карте

Леверкузенский "Байер" и пражская "Славия" одержали победы в матчах пятого тура группового этапа Лиги Европы и вышли в плей-офф.

"Байер" в матче группы C переиграл на выезде французскую "Ниццу" со счетом 3:2. У победителей отличились Мусса Диаби (22-я минута), Александар Драгович (32) и Юлиан Баумгартлингер (51). У хозяев мячи забили Хассан Камара (26) и Дэн Ндойе (47).

"Славия" разгромила в Праге израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы со счетом 3:0 благодаря мячам Абдалла Сима (31), Николае Станчу (36) и автоголу Дуду Твито (85). "Славия" и "Байер" набрали по 12 очков и стали недосягаемы для конкурентов по группе, "Ницца" и "Хапоэль" (по 3 очка) занимают 3-4-е места.

В матче группы А итальянская "Рома" победила дома швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1. У победителей отличились Борха Майораль (44), Рикардо Калафьори (59) и Эдин Джеко (81). У гостей мяч забил Жан-Пьер Нсаме (34), а Мохамед Камара получил красную карточку (83). В другой игре румынский ЧФР сыграл вничью дома с софийским ЦСКА со счетом 0:0. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве после удаления Александру Кипчу (85).

"Рома", ранее обеспечившая себе участие в 1/16 финала, лидирует в группе с 13 очками. "Янг Бойз" (7) занимает второе место, ЧФР (5) идет на третьей строчке, а ЦСКА (2) потерял шансы на выход в плей-офф и замыкает таблицу группы.