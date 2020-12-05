Провальные выступления российских команд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы вскоре могут серьезно аукнуться: если никаких изменений не случится, то наши клубы станут еще более редкими гостями в стадиях плей-офф, чем сейчас. "Газета.Ru" рассказывает о перспективах России в таблице коэффициентов УЕФА

«Выступление российских клубов в Европе отразилось на таблице коэффициентов. Это катастрофа для российского футбола. Португалия их уже опередила, так что у них снова будет только две команды в Лиге чемпионов. У россиян — большое чувство чести, им это не нравится», — сказал бывший защитник петербургского «Зенита» Николас Ломбертс после поражения сине-бело-голубых в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

После каждой игровой еврокубковой недели то и дело на всех спортивных ресурсах выходят новости с заголовками: «Отставание России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА увеличилось», «Бельгия и Нидерланды еще сильнее приблизились к России в таблице коэффициентов».

Несмотря на то, что по набранным очкам текущий сезон вряд ли будет хуже предыдущего, радоваться положению дел на европейской арене российскому болельщику невозможно. Позорную серию из 17 матчей без побед в среду прервал «Краснодар», переигравший французский «Ренн» и завоевавший право сыграть в плей-офф Лиги Европы весной 2021 года.

Но на этом поводы для оптимизма закончились — «Локомотив» , «Зенит» и ЦСКА не справились со своими оппонентами, тем самым не сумев пополнить копилку нашей страны в главном табеле Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Расчет очков в таблице коэффициентов прост: за каждую победу на основной стадии еврокубков команда получает по два очка, за ничью — одно. В квалификации после победы дается по баллу, а за ничью — полбалла. Также бонусные очки получают клубы за попадание в групповой этап Лиги чемпионов и проход в стадию плей-офф. Сумма баллов, набранных от команд, представляющих одну страну, делится на их количество перед стартом еврокубковой кампании, после чего полученный результат вносится в таблицу.

Нынешняя неделя принесла России 0,333 балла, что вместе с добытыми ранее 3,833 балла дает итоговые 4,166 балла. В сезоне-2020/21 мы находимся на 17-м месте. Такого плохого результата не было 17 лет, когда по итогам сезона-2003/04 наши клубы набрали всего 3,877 балла. Для страны, делегировавшей в самый престижный клубный турнир Старого Света сразу три команды, это гигантский провал.

Чтобы осознать весь ужас от того, как сильно деградировала Российская премьер-лига (РПЛ), можно взглянуть на список стран, чьи клубы показали более достойный результат в текущей еврокампании. В нем, помимо классического топ-6 и преследующих Россию Нидерландов (в нынешнем сезоне — плюс 6,400; отставание от России составляет уже 1,725 балла) и Бельгию (+5,400; отставание уменьшилось до 2,315), окажутся далеко не самые грозные Венгрия (+4,250), Сербия (+4,750), Норвегия (+5,000) и Шотландия (+6,250).

Их успех связан с тем, что в отличие от России, квалифицировавшей в еврокубки сразу шесть команд, они имели путевки лишь для четырех клубов. До групповой стадии из каждой страны добрался лишь один коллектив («Ференцварош», «Црвена Звезда», «Мольде» и «Селтик»), вследствие чего каждая ничья или победа этих команд оценивается дороже.

Благодаря серьезному заделу, во многом созданному в сезоне-2017/18, где российские клубы смогли набрать суммарно более 12 баллов и показать четвертый результат по всей Европе (обогнав при этом французскую Лигу 1 и итальянскую Серию А), сразу упасть на дно в таблице коэффициентов не получится. Но, согласно прогнозам, если отечественные команды продолжат играть в евротурнирах так же неуверенно, как они это делают в последние два года, то уже через три года Россия окажется в диапазоне от 12 до 15 места. А перспективы квалификации клубов в основную стадию Лиги чемпионов и Лиги Европы с этих позиции не выглядят ясными.

К тому же, до конца не известны правила начисления очков в таблицу после матчей нового турнира — Лиги конференций УЕФА, стартующей с нового сезона. Если же и там за победу команда будет зарабатывать столько же очков, сколько и участники Лиги чемпионов и Лиги Европы, то существующие расклады в таблице коэффициентов претерпят значительные изменения.

В любом случае, это не отменяет плохих результатов российских коллективов в Европе. И не так уж важно, что именно привело к такому резкому снижению уровня качества игры — коронавирус, отсутствие паузы между концом прошлого и началом текущего сезона или лимит на легионеров. Без реформ российский футбол все сильнее будет скатываться на уровень второй или даже третьей десятки европейках лиг.