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Экс-полузащитник «Спартака» Калиниченко: «Украинцы играли в футбол всегда лучше, чем россияне» 

Sport24 8 часов назад
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко выразил мнение, что украинцы играли в футбол всегда лучше, чем россияне. Соответствующее заявление он сделал в переписке с самым титулованным теннисистом в истории России Евгением Кафельниковым, который является спартаковским болельщиком.

«Все-таки дух Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами «Газпрома» для убогого «Зенита» ничего сделать не можем. Футболу в России настал ######», — написал Кафельников в твиттере.

«Духом Лобановского уже давным давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше», — отреагировал в комментариях Калиниченко.
«А можно на цифрах доказать? Просто по факту российский футбол за постсоветское время уверенно лучше по результатам, чем украинский. А так это просто болтовня», — вступил в переписку пользователь твиттера под ником SochiStars1984.
«А российский футбол лучше за счет российских футболистов? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько „Золотых мячей“ у российских футболистов? Смотри не устань считать. Ну а в целом, это мое достаточно субъективное мнение. Меряться величием — это не ко мне», — ответил экс-футболист «Спартака» и сборной Украины.

Накануне состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Украинская «Заря» обыграла на своем поле английский «Лестер» (1:0), тогда как московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от австрийского «Вольфсберга» (0:1).
В Лиге чемпионов украинские клубы пока также выступают успешнее. «Шахтер» за тур до конца группового этапа занимает 2-е место в группе с «Реалом», «Интером» и гладбахской «Боруссией», а киевское «Динамо» идет 3-м в группе с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем». Что касается российских клубов в ЛЧ, то «Зенит» уже точно вылетел, «Краснодар» продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы, куда также попробует в последнем туре пробиться «Локомотив», но для этого красно-зеленым надо в последнем туре обыгрывать в гостях «Баварию».
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Футбол , Евгений Кафельников , Максим Калиниченко , Спартак , Газпром , Зенит , Реал , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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