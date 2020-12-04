Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко выразил мнение, что украинцы играли в футбол всегда лучше, чем россияне. Соответствующее заявление он сделал в переписке с самым титулованным теннисистом в истории России Евгением Кафельниковым , который является спартаковским болельщиком.

«Все-таки дух Лобановского в украинском футболе до сих пор живет! А мы даже с деньгами «Газпрома» для убогого «Зенита» ничего сделать не можем. Футболу в России настал ######», — написал Кафельников в твиттере.

«Духом Лобановского уже давным давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше», — отреагировал в комментариях Калиниченко.

«А можно на цифрах доказать? Просто по факту российский футбол за постсоветское время уверенно лучше по результатам, чем украинский. А так это просто болтовня», — вступил в переписку пользователь твиттера под ником SochiStars1984.

«А российский футбол лучше за счет российских футболистов? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько „Золотых мячей“ у российских футболистов? Смотри не устань считать. Ну а в целом, это мое достаточно субъективное мнение. Меряться величием — это не ко мне», — ответил экс-футболист «Спартака» и сборной Украины.

Накануне состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Украинская «Заря» обыграла на своем поле английский «Лестер» (1:0), тогда как московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от австрийского «Вольфсберга» (0:1).