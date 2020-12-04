Экс-президент «Барселоны»: Месси обманули 

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, являющийся кандидатом на пост, высказался о ситуации вокруг нападающего Лионеля Месси

Капитан сине-гранатовых хотел покинуть клуб летом 2020 года, однако прежнее руководство не захотело отпускать игрока без выплаты отступных в размере €700 млн Лапорта считает, что форвард хочет быть в "Барселоне". "

Хочу вернуть ему его счастье. Это не просто вопрос денег, вы должны создать конкурентоспособную команду. Месси обманули, и это большая потеря. Он победитель и терпеть не может, когда другие команды поднимаются в Лиге чемпионов", — приводит слова Лапорты Marca со ссылкой на Radio MARCA и COPE.

Бывший функционер заявил, что клуб должен сделать аргентинскому футболисту творческое и заслуживающее доверия предложение. Ранее сообщалось, что Месси станет футболистом "Пари Сен-Жермен" в 2021 году.