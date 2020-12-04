Месси обошел Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим форвардом 2020 года по версии ESPN. Второе место в топ-100 занял игрок "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, а третьим стал футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду

В прошедшем сезоне Месси принял участие в 44 матчах, в которых забил 31 мяч. Ранее сообщалось, что аргентинец станет футболистом "ПСЖ" в 2021 году.