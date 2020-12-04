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«Зенит» получил разрешение на допуск зрителей на матч с «Уралом» 

Спорт РИА Новости и ещё 7 48 минут назад
«Зенит» получил разрешение на допуск зрителей
Фото: РИА Новости
"Зенит" получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга на допуск ограниченного числа зрителей на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
В понедельник "Зенит" объявил, что домашняя игра против "Урала" 5 декабря состоится без зрителей, матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" 8 декабря — со зрителями. В сообщении клуба отмечалось, что встреча с "Уралом" состоится без болельщиков в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга.

"Правительство города внимательно изучило документы, предоставленные "Зенитом", и приняло решение согласовать допуск ограниченного числа зрителей на субботний матч Российской премьер-лиги против "Урала". В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы", — говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте РПЛ, домашняя арена "Зенита" вмещает 67 тысяч 800 зрителей.
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Футбол , Правительство Санкт-Петербурга , Зенит , ФК "Урал"
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