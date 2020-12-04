«Зенит» получил разрешение на допуск зрителей

"Правительство города внимательно изучило документы, предоставленные "Зенитом", и приняло решение согласовать допуск ограниченного числа зрителей на субботний матч Российской премьер-лиги против "Урала". В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы", — говорится в сообщении.