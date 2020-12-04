«Зенит» получил разрешение на допуск зрителей

"Зенит" получил разрешение от правительства Санкт-Петербурга на допуск ограниченного числа зрителей на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
В понедельник "Зенит" объявил, что домашняя игра против "Урала" 5 декабря состоится без зрителей, матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" 8 декабря — со зрителями. В сообщении клуба отмечалось, что встреча с "Уралом" состоится без болельщиков в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга.
"Правительство города внимательно изучило документы, предоставленные "Зенитом", и приняло решение согласовать допуск ограниченного числа зрителей на субботний матч Российской премьер-лиги против "Урала". В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы", — говорится в сообщении.
Согласно данным на сайте РПЛ, домашняя арена "Зенита" вмещает 67 тысяч 800 зрителей.