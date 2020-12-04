Ликбез перед жеребьёвкой чемпионата мира в Катаре.

7 декабря в Цюрихе определят соперников сборной России при отборе на катарский чемпионат мира. Наши — после пяти голов от Сербии — стартуют в третьей корзине. Соперников можно выбирать прямо сейчас.

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И придумывать «группы смерти».

Так. «Группа смерти» — так говорят перед жеребьёвкой всегда, но кто придумал это словосочетание? Об этом сегодня и поговорим — коротко и ликбезно.

● Впервые сочетание «grupo de la muerte» («группа смерти») появилось у мексиканских журналистов перед чемпионатом мира 1970 года.

● Так сказали про группу номер три, в которую вошли действующий чемпион мира Англия (4 очка), Бразилия с Пеле в составе (6 очков), дважды финалист Чехословакия (0 очков) и просто крепкая Румыния (2 очка).

● Группы тогда нумеровали, всего их было четыре, в турнире участвовали 16 команд.

● Понятно, что так называют группы, составленные будто из одной корзины: все команды равны или практически равны, а это значит, что один из фаворитов турнира вылетит ещё до плей-офф.

Christopher Pike/Getty Images

Аргентина у себя дома получила тяжелейшую группу и в итоге вышла со второго места после Италии, выиграла титул и повторила успех через восемь лет — уже вместе с Марадоной!

2014 — Испания, Нидерланды, Чили, Австралия

Тот самый чемпионат мира, когда действующие чемпионы мира испанцы вылетели из группы, а ван Перси головой в падении перебросил Касильяса. В Бразилии было весело!

2014 — Англия, Уругвай, Италия, Коста Рика

В этой группе того же чемпионата Суарес укусил Кьеллини, а латиноамериканские сборные обошли европейские.

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А теперь в комментариях давайте вспомним самые памятные «группы смерти» и пожелаем сборной России — «группу жизни».