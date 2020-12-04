Суд по делу Широкова вновь перенесен 

Мировой судья района Сокольники перенес заседание по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, сообщает РИА "Новости". 10 августа во время любительского матча экс-игрок избил судью Никиту Данченкова, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.
"Судебное заседание отложено на 11 декабря, на 14.00", — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что известный адвокат Александр Добровинский готов бесплатно представлять интересы арбитра.