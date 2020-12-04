«Вы мне одолжите денег»: Широков о компенсации

— Что, если обвиняемая сторона попросит моральную компенсацию? — вопрос Широкову.

— Они ее, наверное, и так попросят, — ответил Широков. — Какую установит суд, такая и будет.

— Сколько вы готовы дать денег?

— Вы мне одолжите денег. Если за меня заплатите, они могут рассчитывать на любую сумму.

— Что случилось?

— Да, некрасивый эпизод. Я признал вину. Я не отрицаю, что это было плохо, некрасиво.

— Как вы считаете, простых извинений достаточно?

— Наверное, нужно компенсировать что-то безусловно.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.