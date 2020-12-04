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Как российские футболисты попадались на грабеже 

Sport24 1 час назад
Мы написали уже предостаточно текстов о том, как российские футболисты сталкивались с криминалом — рассказывали о грабежах 1990-х:
кражах 2000-х:
и даже грабежах 2010-х:
Однако картина была бы неполной, если бы мы умолчали о ситуациях, когда ограбления совершали сами игроки. Да-да, футболисты тоже иногда попадали в криминальную хронику в качестве антигероев.

В юности Панов был гопником. Дрался, воровал и даже грабил

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Панов в молодости был образцом трудного ребенка с улицы 1990-х — «Таким, знаете, гопником». Курил, выпивал, дрался и постоянно влипал в передряги.
Sport24

«Я помню, были ситуации, когда мы шли двор на двор с колами и цепями — человек сто. Это было просто ужасное явление. Нам, конечно, досталось, но самое лучшее оружие — это бег. Я бегал быстро: отбежал на сто метров и спокойно шел дальше. И винишко попивали, и водочку. Все, что было модно в то время, — все делали», — вспоминал Панов.

Конечно же, в ту пору не обходилось и без краж.

«Крали из магазинов сигареты и пиво. Естественно, были голодные, злые. Колбасы хотелось поесть нормально, — рассказывал Панов.

Улица настолько овладела Александром, что однажды он мог получить статью за разбой. Однако, к счастью, из криминала ему помог выбраться футбол.

«У нас была волчья стая, мы бороздили, кого-то грабили, дрались. Лазили на заводы, воровали железо, медь. У меня даже статья за разбой могла быть — нас простили заявители, забрали заявление. Тогда надо было думать о том, как себя прокормить, где взять еды и денег. В футболе была маленькая зарплата, смешные деньги. А основные деньги я зарабатывал на улицах, футбол отошёл на второй план.

Конечно, переместиться из того мира в нормальную жизнь было не так уж просто. Тем более на тот момент я уже ощутил вкус реальных и достаточно больших денег. Но тогда я уже пришел к тому, что не зарплата меня интересовала в первую очередь, а коллектив и ребята.

Слава богу, что я пришел на игру в конце 1996 года, и тогда как раз «Зенит» готовился к поездке в Китай. Тогда мне сказали, что я тоже еду. Когда я через год приехал, половины друзей из той моей компании уже не было. Где были? На кладбище», — признавался Панов «Матч ТВ».

Молодые игроки клуба из ПФЛ напали на предпринимательницу. Ради 36 тысяч рублей

В отличие от Панова, футболистам клуба из ПФЛ «Рязани» Дмитрию Митину и Артем Надееву повезло чуть меньше. В отношении парней возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», а затем обоих приговорили к срокам. Правда, условномым — игроки получили по 3,5 года.
Митин и Надеев в декабре 2018 года напились и вышли на улицу из своей квартиры в центре Рязани. Возле банкомата они заметили женщину, которая снимала деньги с карты.
Футболисты проследили за дамой — 41-летней предпринимательницей, а затем напали на нее. Нанесли несколько ударов, забрали 36 тысяч рублей, телефон и пачку сигарет и ушли.
Sport24
Ограбление зафиксировали видеокамеры, так что налетчиков быстро нашли и арестовали. Эта новость шокировала «Рязань», однако в клубе сразу же пояснили, что у обоих футболистов истек контракт еще до инцидента, а Надеев — вообще играл только за «молодежку».
Дмитрий Митин

«Когда мне позвонили и рассказали о том, что Дима совершил такую подлость, другого слова я не подберу, то я не поверил. Когда же мне показали видео, и я увидел на нем Митина, то был в шоке. Не знаю, что им в этот момент руководило, но бить ногами женщину, которая годится им в матери, низко и подло. Он тихий деревенский парень из Спасска-Рязанского, от которого товарищи по команде ничего подобного не ожидали, они просто обескуражены. А с Надеевым я вообще никогда не «пересекался», — рассказывал тогда «КП» главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

Артем Надеев
Неудивительно, что с тех пор парни найти себе клуб так и не смогли. Сейчас Дмитрию Митину всего 23 года, а Артему Надееву и вовсе — 21.

Модель обвинила экс-игрока «молодежки» «Спартака» в краже. У нее пропали 4,5 тысяч евро

Совсем недавно под подозрение в краже попал экс-футболист «молодежки» Спартака» и юношеской сборной России — Тед Нтирубуза.
В августе 2020 года в московскую полицию обратилась 21-летняя модель — подруга игрока. Она рассказала, что отдыхала в гостиничном номере вместе с Тедом, а потом у нее неожиданно пропали 4,5 тысячи евро. При этом, где хранятся деньги, знал только футболист.
Sport24
Как идет расследование и будет ли доказана вина игрока, пока не известно. Однако ясно, что на карьере Нтирубуза поставлен крест — причем давно.
Парень неплохо начинал — перебрался из родного Воронежа в академию «Спартака», играл там на позиции правого защитника, но затем начался стремительный спад: «Факел-2», московский «Солярис», армянский «Алашкерт», «Спартак» из Россоши и, наконец, «Новая Усмань» — команда из села под Воронежом. Сейчас защитник считается свободным агентом, но в официальных матчах он не участвовал с 2017 года.
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Футбол , Видео , Александр Панов , Тед Нтирубуза , Дмитрий Митин , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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