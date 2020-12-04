Не знаю, как заставить его пахать. Весь коллектив должен на это влиять. Если он будет так ходить по полю и не приносить пользу, то я не знаю. Плюс вопрос, есть ли у Семака тот кредит доверия, чтобы посадить его на замену? Если Семак может так сделать, то хорошо. Но вряд ли можно посадить футболиста, которого купили за такие деньги и который получает такую зарплату», — приводит слова Быстрова matchtv.ru.