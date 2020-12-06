Гол Мирзова помог «Химкам» сыграть вничью с ЦСКА 

Московский клуб продлил свою серию без побед в чемпионате до трех матчей.
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Химками» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Москве и завершилась со сетом 2:2. У армейцев голами отметились Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54), в составе подмосковного клуба точными ударами отличились Илья Кухарчук (47) и Резиуан Мирзов (51).
После этой игры ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Химки», имея в активе 19 очков, занимают 12-е место.
В следующем туре московская команда дома сыграет против «Урала», а подмосковный клуб на своем поле встретится с «Арсеналом».
Чемпионат России 17-й тур ЦСКА — «Химки» — 2:2 (1:0)
Голы: Влашич, 40. Шкурин, 54. — Кухарчук, 47. Мирзов, 51.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Щенников (Тикнизян, 87), Магнуссон, Марадишвили (Бистрович, 87), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Влашич, Дзагоев (Обляков, 56), Эджуке (Чалов, 62), Шкурин.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Мирзов, Трошечкин (Долгов, 46), Кухарчук (Липовой, 81), Глушаков, Куат, Тихонов (Логашов, 77).
Предупреждения: Трошечкин (26), Куат (38), Кухарчук (50), Дивеев (70).