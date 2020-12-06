Гол Мирзова помог «Химкам» сыграть вничью с ЦСКА 

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Московский клуб продлил свою серию без побед в чемпионате до трех матчей.

Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Химками» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

После этой игры ЦСКА набрал 33 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Химки», имея в активе 19 очков, занимают 12-е место.

В следующем туре московская команда дома сыграет против «Урала», а подмосковный клуб на своем поле встретится с «Арсеналом».

Чемпионат России 17-й тур ЦСКА — «Химки» — 2:2 (1:0)

Голы: Влашич, 40. Шкурин, 54. — Кухарчук, 47. Мирзов, 51.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Щенников (Тикнизян, 87), Магнуссон, Марадишвили (Бистрович, 87), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Влашич, Дзагоев (Обляков, 56), Эджуке (Чалов, 62), Шкурин.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Мирзов, Трошечкин (Долгов, 46), Кухарчук (Липовой, 81), Глушаков, Куат, Тихонов (Логашов, 77).

Предупреждения: Трошечкин (26), Куат (38), Кухарчук (50), Дивеев (70).