Черчесов отреагировал на жеребьевку отбора на ЧМ-2022

"С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать. Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьевкой мы оказались в третьей корзине, так как неизвестно, что бы было, будь мы во второй. Возможно, пришлось бы соперничать с Германией. Также отмечу, что мы избежали сложных и длинных перелетов, что немаловажно с точки зрения логистики. В общем, ждем расписания матчей и начинаем непосредственно готовиться к важнейшим отборочным матчам", — резюмировал Черчесов.