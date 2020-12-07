В Словакии оценили силу сборной России по футболу 

Бывший нападающий сборной Словакии по футболу Мартин Якубко поделился ожиданиями от матча с командой России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Рад такой жеребьёвке. Планирую сходить на оба матча, обязательно слетать в Россию. Думаю, сейчас ваша сборная посильнее нашей команды. Но у Словакии сменился тренер, ещё есть время поработать и прибавить», — цитирует Якубко «Спорт-Экспресс».

Эксперт также назвал Хорватию главным фаворитом группы. По его мнению, там достаточно квалифицированных игроков, несмотря на смену поколений в команде.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.