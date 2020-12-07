«Кто оправдывается?!». Новый скандал с Черчесовым

Черчесов опять устроил шоу в прямом эфире. Специально вышел на связь, чтобы ответить на критику шоумена ТНТ Дмитрия Позова:



"По-русски плохо понимаешь. Кто оправдывается?! Главный тренер отвечает, а не оправдывается!" pic.twitter.com/DC15JdtNvE— Александр Занфиров (@Zanfi25) December 7, 2020

«Как фамилия твоя?! Я тебя приветствую. У меня есть впечатление, что Вы по-русски плохо понимаете. Кто тут оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: «Если это с нами случится, то должен быть план A, B, C или D. Пожалуйста, слушайте! Рядом с тобой сидят два Димы — Баринов и Сычев. Одного я тренирую, а с другим успел поиграть. Они тебе точно скажут, когда Черчесов оправдывается, а когда — нет. Хорошего Вам вечера! Когда Вам рупор дают, то, Вы, пожалуйста, не выставляйте оценки, молодой человек», — обратился Черчесов к Позову.