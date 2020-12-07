Семин оценил жеребьевку на ЧМ-2022 

«По результатам жеребьевки могу сказать, что сборной необходимо составить календарь чемпионата России в интересах национальной сборной. Черчесову следует дать время на подготовку к этим матчам и ответственно подойти в выбору игроков в сборную. Также следует уделить особое внимание травмам футболистов — в России не настолько большая обойма игроков высшего уровня, чтобы позволить допускать излишние травмы в ходе подготовки» — сообщил «Звезде» Семин.