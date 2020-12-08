Агент Халка готов рассмотреть варианты из России 

Агент бывшего нападающего петербургского "Зенита" и сборной Бразилии Халка Даниэль Лоренц высказался о будущем своего клиента. Об этом сообщает Sport24.
Напомним, что 7 декабря стало известно, что 34-летний южноамериканец покинул "Шанхай СИПГ" после четырехлетнего пребывания в клубе.
"Халк завершил текущий сезон. Если появятся предложения из России, то мы их обязательно рассмотрим. Из "Зенита" на данный момент со мной никто не контактировал", — сказал агент.
Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" заинтересован в приобретении нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.