Черышев вылечился от коронавируса

Отмечается, что 29-летний Черышев может начать готовиться к матчу против "Атлетика" из Бильбао в основной группе, если позволит лига. Встреча 13-го тура чемпионата Испании пройдет в Валенсии 12 декабря.

Портал "Спорт24" 27 ноября сообщил со ссылкой на агента игрока Хинеса Карвахаля о том, что тест Черышева на коронавирус оказался положительным. Полузащитник пропустил две игры своей команды в чемпионате Испании против мадридского "Атлетико" (0:1) и "Эйбара" (0:0).

В текущем сезоне Черышев провел за "Валенсию" пять матчей, в которых отметился голевой передачей. За сборную России в нынешнем году он провел пять матчей и забил один гол.