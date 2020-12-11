«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу уведомило «Зенит» о порядке допуска зрителей на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо». Управление не возражает против доступа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в количестве 2000 зрителей», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.