«Это похоже на анекдот»: Уткин об увольнении Газизова

«Я знаю несколько интересных подробностей о причинах увольнения Газизова. Разумеется, всё это похоже на анекдот, потому что в сущности уволил его… Нобель Арустамян. Дело в том, что выпуск Нобеля о том, как устроена управленческая ситуация в «Спартаке», который вышел примерно месяц назад, как раз описывал историю, как в клубе сложилась администрация», — рассказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.