Бакаев: с «Сочи» и «Зенитом» будет бой не на жизнь, а на смерть 

"Конечно, мы хотим выиграть оба оставшихся матча и выйти на безоговорочное первое место. Но это будет очень сложно сделать, "Сочи" и "Зенит" — это две очень сильные команды. Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть эти игры, как бы тяжело не было. У "Сочи" и "Зенита" классные и опытные игроки, так что это будет бой не на жизнь, а на смерть", — сказал Бакаев в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте "Спартака".