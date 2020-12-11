Бакаев: с «Сочи» и «Зенитом» будет бой не на жизнь, а на смерть 

Матчи против "Сочи" и петербургского "Зенита" будут для "Спартака" очень сложными, "красно-белые" хотят одержать победы и выйти на безоговорочное первое место в чемпионате России по футболу, заявил полузащитник московской команды Зелимхан Бакаев.
Встреча "Сочи" — "Спартак" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Сочи 12 декабря, а с "Зенитом" "красно-белые" сыграют 16 декабря в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура. На данный момент "Спартак" и "Зенит" делят 1-2-е места в таблице РПЛ, набрав по 35 очков. "Сочи" (27 очков, 7-е место) в текущем сезоне ни разу не проиграл на своей арене.
"Конечно, мы хотим выиграть оба оставшихся матча и выйти на безоговорочное первое место. Но это будет очень сложно сделать, "Сочи" и "Зенит" — это две очень сильные команды. Но мы приложим все усилия, чтобы выиграть эти игры, как бы тяжело не было. У "Сочи" и "Зенита" классные и опытные игроки, так что это будет бой не на жизнь, а на смерть", — сказал Бакаев в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте "Спартака".