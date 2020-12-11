«Были там, чтобы убить»: как судят россиян за драку на Евро 

На чемпионате Европы по футболу — 2016 два российских болельщика Михаил Ивкин и Павел Косов оказались участниками массовой драки. Спустя два года их задержали и обвинили в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча. С тех они находятся в марсельской тюрьме и ждут вердикта суда. С 7 декабря по их делу начались слушания, во время которых прокурор потребовал пять лет тюрьмы для Ивкина и 15 — для Косова.

7 декабря начался суд над российскими болельщиками Михаилом Ивкиным и Павлом Косовым, которые содержатся в тюрьме в Марселе по обвинению в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время чемпионата Европы по футболу — 2016. Россияне были задержаны в Мюнхене в 2018 году по требованию властей Франции и доставлены в марсельскую тюрьму, где сидят уже более двух с половиной лет. Этот срок пойдет в учет того, который в итоге будет вынесен судом.

10 декабря во время заседания, которое стало уже четвертым, были опрошены сами подозреваемые, а также по видеосвязи дали показания свидетели со стороны Ивкина и Косова из Москвы. Со стороны Ивкина выступили брат Алексей и близкие друзья Антон и Роман, а также правозащитник Петр Куршин. Супруга обвиняемого — Юлия — участия в заседании не приняла из-за того, что находится на карантине. Со стороны Павла выступили его мать Ирина Косова, тетя, известный футбольный журналист Дмитрий Егоров и сотрудник по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Олег Семенов

11 декабря на пятом заседании прокурор выдвинул требования по срокам для российских фанатов. Обвинитель хочет, чтобы суд приговорил к пяти годам заключения Ивкина и дал от 14 до 15 лет Косову.

Журналист Дмитрий Егоров отметил, что фанатов обвиняют в покушении на убийство по предварительному сговору, что является неправдой, потому что до драки Ивкин и Косов не были знакомы, да и сам конфликт был устроен большим количеством человек.

«Там дичайшая статья. Ивкину и Косову, которые до этого не знали друг друга, инкриминируют покушение на убийство по предварительному сговору. За драку, в которой участвовала тысяча человек, им инкриминируют заранее подготовленное покушение на убийство с использованием оружия. Хотя ни оружия, ни организованного, ни покушения там не было. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Самое странное, что российская сторона до сих пор не включилась и никак не помогает ребятам. Да, возможно, они заслуживают наказания, но свой срок они отсидели. При том, что Ивкин даже не трогал этого британца», — цитирует журналиста Sport24.

При этом, согласно словам Егорова, Бэйч чувствует себя неплохо, может ходить и говорить, даже принимает участие в слушаниях.

«В том эпизоде, когда Косов ударил фаната, в самого Косова летели стулья. У британского фаната было обнаружено два промилле алкоголя в крови. До сих пор непонятно, что же привело к таким травмам: удар или то, что он упал. В этом тоже надо будет разобраться», — отметил журналист.

Представляющий интересы английского фаната адвокат Оливье Розато заявил, что в той драке у российских фанатов якобы имелась весьма конкретная цель.

«Они были там, чтобы убить. Бэйч — среднестатистический англичанин, единственным увлечением которого являются пабы, барбекю и его футбольный клуб», — приводит слова Розато Get French Football News.

Массовая драка случилась 11 июня 2016 года — перед матчем группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Англии. Фанаты обеих команд устроили массовую потасовку, во время которой Бэйч и пострадал от рук Косова.

На одной из видеозаписей видно, как Косов догоняет британца, и происходит потасовка, в ходе которой российский фанат наносит своему противнику удар по лицу. Тот падает, не выставляя руки.

К сожалению, чемпионат Европы был омрачен не только этой дракой. Конфликт случился и сразу после матча России и Англии (1:1), когда российские фанаты прорвались на английскую трибуну, игнорируя просьбы диктора оставаться на своих местах.

Также конфликты вспыхивали на протяжении всего Евро: в разных частях Марселя отношения на кулаках выясняли британцы, французы, русские, поляки, арабы. В ход шли файеры, камни, стулья. По итогам происходящего из Франции было выдворено несколько российских болельщиков.