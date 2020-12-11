Жирков завершит карьеру следующим летом 

По информации источника, ветеран решил сыграть на Евро-2020 в составе сборной России , после чего повесить бутсы на гвоздь.

37-летний футболист с трудом выдерживает высокие физические нагрузки, поэтому собирается уйти на пенсию.

Жирков мог бы ещё поиграть за "Тамбов", где он хотел завершить карьеру, однако кризисная ситуация в клубе заставила его передумать.