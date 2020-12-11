«Химки» дома обыграли «Арсенал» 

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В пяти последних встречах подмосковная команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

В 18-м туре чемпионата России «Химки» на своем поле обыграли тульский «Арсенал» с результатом 1:0.

На 12-й минуте мяч в ворота «оружейников» направил полузащитник хозяев Илья Кухарчук

«Химки» занимают 11-е место, набрав 22 очка. Команда Игоря Черевченко одержала четыре победы в пяти последних турах.

«Арсенал» находится на 13-й строчке таблицы. Безвыигрышная серия тульского клуба длится семь туров (две ничьи и пять поражений). В четырех последних встречах команда Дмитрия Парфенова не забила ни одного мяча.