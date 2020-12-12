Погба поставил ультиматум Райоле 

Полузащитник « Манчестер Юнайтед Поль Погба в ультимативной форме требует от своего агента Мино Райолы найти ему новый клуб. Об этом написал журналист Кристиан Фолк в твиттере.

По данным источника, если Райола не справится со своей задачей, Погба прекратит сотрудничество с ним. Напомним, ранее агент заявил, что будущее Поля в манкунианском клубе предопределено.

Погба был куплен «МЮ» у «Ювентуса» летом 2016 года за 105 млн евро. Контракт 27-летнего француза с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 млн евро.