Матч-центр
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Матч-центр
5 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Локомотив М
Локомотив М
3 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
5 1