Трое игроков ЦСКА пропустят матч против «Ростова» 

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Московский ЦСКА сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, Зайнутдинов, Обляков и Шкурин пропустят игру 19-го тура РПЛ против "Ростова" из-за дисквалификации. Матч "Ростов" — ЦСКА состоится 17 декабря. Начало — в 20:00 мск. Ранее Орешкин не принял отставку Гончаренко после ничьей ЦСКА с "Уралом".