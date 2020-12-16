Сотрудники «Спартака» применят против «Зенита» видеорегистраторы 

На матче с «Зенитом» сотрудники московского «Спартака» будут использовать видеорегистраторы — такая идея возникла в клубе после инцидента в Сочи, в ходе которого главный тренер красно-белых Доменико Тедеско обвинил принимающую сторону в оскорблениях на почве расизма.
В матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита», который состоится сегодня в Санкт-Петербурге, «Спартак» решил быть подготовленным к любым эксцесса. Как сообщает «РБК» со ссылкой на источники в клубе, несколько сотрудников «Спартака» в Питере будут с видеорегистраторами и «такое решение связано с инцидентом в матче с „Сочи“.
Напомним, „Спартак“ проиграл „Сочи“ со счётом 1:0. После матча Доменико Тедеско заявил, что один из футболистов соперника ударил его помощника, а его самого оскорбили на национальной почве. Тренер вратарей „Сочи“ Дмитрий Бородин подтвердил, что Тедеско обвинил его в проявлении расизма. По словам специалиста, такую реакцию у немца вызвали его слова — „это наша земля и наш Колизей“.