Сотрудники «Спартака» применят против «Зенита» видеорегистраторы 

На матче с «Зенитом» сотрудники московского «Спартака» будут использовать видеорегистраторы — такая идея возникла в клубе после инцидента в Сочи, в ходе которого главный тренер красно-белых Доменико Тедеско обвинил принимающую сторону в оскорблениях на почве расизма.

В матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита», который состоится сегодня в Санкт-Петербурге, «Спартак» решил быть подготовленным к любым эксцесса. Как сообщает «РБК» со ссылкой на источники в клубе, несколько сотрудников «Спартака» в Питере будут с видеорегистраторами и «такое решение связано с инцидентом в матче с „Сочи“.