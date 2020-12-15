Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что Василий Березуцкий может возглавить ЦСКА в случае увольнения Виктора Гончаренко.
«Нарастают разговоры о том, что Гончаренко уволят из ЦСКА. Пока этого не произошло, я придержу свое мнение конкретно насчет увольнения. Но вот когда обсуждаются кандидатуры…
Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет. Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта?
Для серьезного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьезно. Это обломки какой-то совершенно другой логики», — написал Уткин в своем телеграм-канале.