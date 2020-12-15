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Матч "Зенит" — "Спартак" состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Начало игры — 20:00 мск.

"Кокорин не полетит. Игрок жалуется на мышечные боли", — сказал Фетисов.

В первом круге чемпионата России ранее игравший за "Зенит" Кокорин также пропустил матч против бывшей команды. Та встреча завершилась со счетом 1:1.

"Спартак" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет три очка.