Тедеско спокойно может справиться и глядя на матч с трибуны. Тренер дает установку перед игрой, и уже от футболистов зависит то, как они ее выполнят. Если игроки не квалифицированные, то сиди ты на трибуне или бегай на бровке — толку не будет. Не тренер же выходит на поле играть», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.