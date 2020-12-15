16 декабря в матче 12-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Обе команды пока ниже тех позиций, на которые рассчитывали перед стартом чемпионата. Кто сможет сделать шаг вперед? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А 16 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

16 декабря в Турине пройдет матч 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Аталанта». Начало прямой трансляции на «Матч Футбол 2» в 20:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время можно с коэффициентом 1.87, что соответствует 51% вероятности. Успех «Аталанты» аналитики оценили коэффициентом 4.00 (24%), ничья в основное время идёт за 3.80 (25%).

«Ювентус» — «Аталанта»: какие делать ставки на матч Серии А 16 декабря

«Ювентус» при Андреа Пирло еще не проигрывал в Серии А. Но игра на два фронта после коротенького межсезонья сказалась — в 11 играх у туринцев 6 побед и сразу 5 ничейных исходов. Но сейчас Лига чемпионов ушла на зимние каникулы, а положение в чемпионате выправляется — 2 победы подряд, 4-е место в 4 очках от лидера — «Милана». С составом тоже порядок — не выйдет на поле Джорджо Кьеллини из-за повреждения бедра, а все остальные в строю.

К тому же у подопечных Пирло впечатляющая статистика матчей в родных стенах. «Ювентус» выиграл 20 из последних 24 матчей дома, а с «Аталантой» в Турине у «Юве» все вообще замечательно — серия из 20 матчей без проигрыша.

Что до бергамасков, то команда Гасперини прошла в плей-офф Лиги чемпионов и это успех. Теперь надо немного выправлять положение в чемпионате. У «Аталанты» сейчас 17 очков и 8-я строчка. Скорее всего, вновь не сможет помочь своей команде Алексей Миранчук , который восстанавливается после перенесенного коронавируса. К тому же клуб на неделе сотряс скандал. Капитан команды Алехандро Гомес разругался с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Видимо, клубу из Бергамо теперь придется обойтись и без аргентинца.

Кроме того, есть еще один интересный факт. Туринцы забивают минимум 2 мяча в 16 из своих последних 18 домашних встреч. Статистика — вещь упрямая, так что стоит проверить и ее. Сделать ставку в БК «Фонбет» на то, что команда Пирло забьет минимум 2 гола, можно с коэффициентом 1.75.