16 декабря в матче 12-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Аталанта». Обе команды пока ниже тех позиций, на которые рассчитывали перед стартом чемпионата. Кто сможет сделать шаг вперед? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А 16 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
16 декабря в Турине пройдет матч 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Аталанта». Начало прямой трансляции на «Матч Футбол 2» в 20:30 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время можно с коэффициентом 1.87, что соответствует 51% вероятности. Успех «Аталанты» аналитики оценили коэффициентом 4.00 (24%), ничья в основное время идёт за 3.80 (25%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче Серии А «Ювентус» — «Аталанта». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.67, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.20. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Ювентус» — «Аталанта»: какие делать ставки на матч Серии А 16 декабря
«Ювентус» при Андреа Пирло еще не проигрывал в Серии А. Но игра на два фронта после коротенького межсезонья сказалась — в 11 играх у туринцев 6 побед и сразу 5 ничейных исходов. Но сейчас Лига чемпионов ушла на зимние каникулы, а положение в чемпионате выправляется — 2 победы подряд, 4-е место в 4 очках от лидера — «Милана». С составом тоже порядок — не выйдет на поле Джорджо Кьеллини из-за повреждения бедра, а все остальные в строю.
К тому же у подопечных Пирло впечатляющая статистика матчей в родных стенах. «Ювентус» выиграл 20 из последних 24 матчей дома, а с «Аталантой» в Турине у «Юве» все вообще замечательно — серия из 20 матчей без проигрыша.
Что до бергамасков, то команда Гасперини прошла в плей-офф Лиги чемпионов и это успех. Теперь надо немного выправлять положение в чемпионате. У «Аталанты» сейчас 17 очков и 8-я строчка. Скорее всего, вновь не сможет помочь своей команде Алексей Миранчук, который восстанавливается после перенесенного коронавируса. К тому же клуб на неделе сотряс скандал. Капитан команды Алехандро Гомес разругался с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Видимо, клубу из Бергамо теперь придется обойтись и без аргентинца.
На что ставить в этой встрече? Очевидно, на победу «Ювентуса». Статистика говорит за туринцев, конфликтов в команде нет, все спокойно и профессионально делают свою работу. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.87.
Кроме того, есть еще один интересный факт. Туринцы забивают минимум 2 мяча в 16 из своих последних 18 домашних встреч. Статистика — вещь упрямая, так что стоит проверить и ее. Сделать ставку в БК «Фонбет» на то, что команда Пирло забьет минимум 2 гола, можно с коэффициентом 1.75.
Обе команды здорово действуют в нападении, поэтому мы бы выбирали между ставками на то, что обе забьют и на верховую игру. Чуть выше коэффициент на то, что в матче будет как минимум 3 забитых мяча. БК «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.67. С каждой 1000 рублей можно выиграть 670.