«Спартак» оштрафован за использование болельщиками ракетницы

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Матч-центр
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
0 1
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
2 0
Арминия Арминия
Боруссия Д
Боруссия Д
1 5
Штутгарт Штутгарт
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
0 2
Унион Унион
Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Динамо М Динамо М
Ротор
Ротор
18:00
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
20:00
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
22:30
Байер Байер
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
21:00
Эвертон Эвертон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
18:00
Уфа Уфа
Химки
Химки
18:00
Локомотив М Локомотив М
Ахмат
Ахмат
20:00
Рубин Рубин
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
21:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:00
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
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Унион
Унион
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
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Атлетико М
Атлетико М
16:00
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
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Боруссия М
Боруссия М
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Арминия Арминия
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
20:30
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Сельта
Сельта
16:00
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
18:15
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
20:30
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
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Фрайбург
Фрайбург
17:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:45
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта

«Спартак» за использование фанатами ракетницы оштрафован на 110 тысяч рублей 

Sports.ru и ещё 1 25 минут назад
«Спартак» оштрафован за использование болельщиками ракетницы
Фото: РИА Новости
«Ротор» и «Уфа» оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый за неподобающее поведение команд (по 7 желтых карточек). За нарушение санитарного регламента «Ротор» оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Спартак» за использование болельщиками ракетницы и шумовых устройств оштрафован на 110 тысяч рублей. ЦСКА за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тысяч, за скандирование болельщиками нецензурных выражений — на 30 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

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Футбол , Спартак , ЦСКА
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