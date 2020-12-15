«Спартак» оштрафован за использование болельщиками ракетницы

«Ротор» и «Уфа» оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый за неподобающее поведение команд (по 7 желтых карточек). За нарушение санитарного регламента «Ротор» оштрафован на 50 тысяч рублей.
12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря
13 декабря
13 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря
15 декабря
16 декабря
16 декабря
16 декабря
16 декабря
17 декабря
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19 декабря
19 декабря
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22 декабря
«Спартак» за использование фанатами ракетницы оштрафован на 110 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
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