«Спартак» оштрафован за использование болельщиками ракетницы

«Спартак» за использование болельщиками ракетницы и шумовых устройств оштрафован на 110 тысяч рублей. ЦСКА за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тысяч, за скандирование болельщиками нецензурных выражений — на 30 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.