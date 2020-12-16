Петржеле стыдно за поведение Тедеско

«Тедеско мне не нравится. Он постоянно плачет. Зачем он разговаривает с игроками соперника? Тренер не должен себя так вести — это ненормально. Никуда не годится! Мне стыдно за его поведение», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.