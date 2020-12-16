Аршавин объяснил, что не устраивает его в игре «Спартака» 

По словам Аршавина, при Тедеско «Спартак» играет в организованный футбол, рассчитанный на быстрые атаки.

«Нравится ли мне такой футбол? Нет. Если окунуться в историю, футбол «Спартака» — атакующий, плюс это тонкие пасы, забегания», — перечислил спортсмен.

Он отметил, что стиль «Спартака» «ассоциируется с такими игроками, как Черенков, Титов, Цымбаларь и так далее, а не с такими физически мощными футболистами, как, например, Крал или Мозес».

По словам Аршавина, у каждого клуба «должна быть философия», и болельщики ходят на стадион, чтобы увидеть красивый футбол.

«Естественно, атакующий футбол преобладает для болельщиков, но для клубов результат на первом месте. И я бы искал баланс между двумя составляющими», — резюмирован экс-футболист.

Как сообщал «Рамблер», «Спартак» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Тинькофф РПЛ. В среду красно-белые сыграют с «Зенитом», занимающим первую строчку таблицы.