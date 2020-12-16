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В составе "Зенита" отличились Сердар Азмун (8-я минута), Ярослав Ракицкий (73) и Артем Дзюба (90+3). На 22-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Зенита" Деян Ловрен . Лучшим игроком матча признан нападающий петербургского клуба Малком. Азмун и Дзюба продолжают лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, они забили по 11 мячей в текущем сезоне.

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях с мая 2012 года, тогда красно-белые одержали победу в Санкт-Петербурге" со счетом 3:2.

"Зенит" укрепил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах. "Спартак" идет вторым, имея в активе 35 очков.