Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 обыграли московский "Спартак" в матче 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене".
В составе "Зенита" отличились Сердар Азмун (8-я минута), Ярослав Ракицкий (73) и Артем Дзюба (90+3). На 22-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Зенита" Деян Ловрен. Лучшим игроком матча признан нападающий петербургского клуба Малком. Азмун и Дзюба продолжают лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, они забили по 11 мячей в текущем сезоне.
"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях с мая 2012 года, тогда красно-белые одержали победу в Санкт-Петербурге" со счетом 3:2.
"Зенит" укрепил лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах. "Спартак" идет вторым, имея в активе 35 очков.
В следующем туре подопечные Сергея Семака примут "Ростов", а "Спартак" на домашнем поле встретится с казанским "Рубином", даты игр станут известны позднее. 20 февраля команды проведут матчи 1/8 финала Олимп — Кубка России: "Зенит" сыграет дома с тульским "Арсеналом", а "Спартак" — в гостях с московским "Динамо".